Капремонт футбольного поля у стадиона «Полет» в Лыткарине завершат в 2026 году
В Лыткарине продолжается капитальный ремонт современного стадиона «Полет». На поле с искусственным покрытием будут играть и тренироваться учащиеся местной спортивной школы.
Сейчас специалисты готовят основу для будущего футбольного поля. В этом году здесь заложат базу для системы подогрева.
Также рабочие установят трибуны с навесом, новое освещение, оборудуют воркаут-зону, раздевалку и беговые дорожки. Тренироваться здесь можно будет в любое время года, потому что покрытие футбольного поля будет искусственным.
Позже появится система подогрева. Ее запустят после реконструкции местной котельной в 2026 году. Сам стадион «Полет» откроется в четвертном квартале 2025 года.
Отметим, что работы проходят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы» и президентского нацпроекта «Демография».
Сам стадион построили еще в 1968 году по инициативе местного завода. Однако до сих пор здесь ни разу не проводился капремонт.