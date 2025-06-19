Капремонт футбольного поля у стадиона «Полет» в Лыткарине завершат в 2026 году

В Лыткарине продолжается капитальный ремонт современного стадиона «Полет». На поле с искусственным покрытием будут играть и тренироваться учащиеся местной спортивной школы.

Сейчас специалисты готовят основу для будущего футбольного поля. В этом году здесь заложат базу для системы подогрева.

Также рабочие установят трибуны с навесом, новое освещение, оборудуют воркаут-зону, раздевалку и беговые дорожки. Тренироваться здесь можно будет в любое время года, потому что покрытие футбольного поля будет искусственным.

Позже появится система подогрева. Ее запустят после реконструкции местной котельной в 2026 году. Сам стадион «Полет» откроется в четвертном квартале 2025 года.

Отметим, что работы проходят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы» и президентского нацпроекта «Демография».