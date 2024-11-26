Капремонт двух домов завершат в мытищинской поселке Жостово до конца ноября

Завершается капитальный ремонт двух многоквартирных домов на улице Филимоновской в поселке Жостово. Комиссия из Мытищ проверила качество работ.

Капитальный ремонт кровли и фасада в доме № 5Б на улице Филимоновской подошел к концу. Рабочие обновили цвет стен, который администрация выбирала совместно с жильцами подъезда, и привели к единообразию внешний вид балконов. В следующем году там планируют провести косметический ремонт парадных.

Ремонт кровли и электропроводки в местах общего пользования в доме № 3 в поселке Жостово также завершают. Строители заканчивают обновление фасада. Все работы планируют выполнить до конца ноября.

Заместитель главы Мытищ Иван Яськив отметил, что администрация уделяет большое внимание содержанию жилищного фонда во всех населенных пунктах округа.

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