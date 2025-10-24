Капремонт дороги в поселке Свердловский в Лосино-Петровском завершат к декабрю

В городском округе Лосино-Петровский продолжатся капитальный ремонт дороги протяженностью 438 метров на Березовой улице в поселке Свердловском. Сейчас работы проводят на участке от улицы Строителей до Заречной.

Ремонт начался еще в июне. Летом специалисты выполняли земляные работы, а сейчас занимаются подготовкой основания для будущей дороги и укладывают щебень.

На Березовой улице в поселке Свердловском проведут освещение, обустроят остановки общественного транспорта, нанесут разметку, установят дорожные знаки и сделают удобный проезд между улицами Строителей и Заречной. Помимо этого, оптимизируют движение автобуса № 2371 по маршруту «Чкаловская — Осеевская» и организуют кольцевой проезд в жилом комплексе «Лукино-Варино».

«Завершим все работы к декабрю», — поделился планами глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.