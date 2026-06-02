Капремонт дороги на проезде Дзержинского начали в Королеве

Ремонтные бригады уже завершили работы на улицах Терешковой и Богомолова и приступили к обновлению дороги на проезде Дзержинского. Всего в этом году в программу капитального ремонта муниципальных дорог включены семь городских улиц общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

На проезде Дзержинского дорожники полностью заменили старый бордюрный камень, сняли устаревшее покрытие и уложили новый слой асфальта на первой части дороги. Для выполнения работ используются современные асфальтобетонные смеси, произведенные из отечественных материалов.

Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта муниципальных дорог. Все работы на проезде Дзержинского планируется завершить в ближайшие дни. Обновление дорожного полотна значительно улучшит инфраструктуру города и повысит комфорт и безопасность как для водителей, так и для пешеходов.