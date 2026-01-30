Капремонт дома XIX века на улице Свердлова завершили в Красноармейске

Дом № 2 на улице Свердлова не просто обрел вторую жизнь, но и принял первоначальный, тщательно восстановленный облик. История этого объекта культурного наследия насчитывает более 100 лет.

У двухэтажного дома XIX века постепенно разрушались фундамент и фасад. Перед началом реставрации Фонд капитального ремонта совместно с Главным управлением культурного наследия разработали научно-проектную документацию.

Строители применяли при капитальном ремонте современные технологии. Под основание здания залили более 100 тонн микроцемента, а по всему его периметру здания установили около 1000 специальных инъекторов.

Специалисты завершили все основные работы: отреставрировали кровлю, фасад и перекрытия между этажами. Особое внимание уделили деталям: старые двери и окна заменили на деревянные стеклопакеты, а также восстановили цветовую гамму здания.