Капремонт дома № 5 на Станционной улице в Мытищах завершат на следующей неделе

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе со специалистами администрации муниципалитета встретились с советами домов № 5 и № 5 корпус № 1 по Станционной улице. В одном из домов капремонт уже завершили, в другом работы закончат на следующей неделе.

На следующей неделе строители завершат капитальный ремонт в доме № 5 по Станционной улице. Там утеплили фасад, обновили швы между панелями, поменяли внутренние водостоки, оконные и дверные блоки. В подъездах на этажах установили информационные телеэкраны.

В соседнем доме капитальный ремонт уже подошел к концу. Сейчас там обновляют подъезды и меняют лифты. Также в доме установили перила и видеокамеры, покрасили подстанцию, нанесли разметку на парковке. Планируют на фасад дома нанести мурал, который олицетворит городской округ Мытищи. Работы проведут ближайшей весной. Комиссия во главе с руководителем муниципалитета Юлией Купецкой уже обсудили эскиз будущего рисунка.

Помимо этого, на встрече проверили состояние детской площадки между домами, в следующем году ее обновят.

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