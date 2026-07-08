Капремонт дома на улице Пушкинской начали в Балашихе

В Балашихе в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области модернизируют жилищный фонд. Дом № 7 на улице Пушкинской преобразят в ближайшее время: капремонт фасада выполнен на 80%.

Сейчас в доме реализуется комплекс работ, призванный улучшить внешний вид здания и повысить комфорт и безопасность проживания. Специалисты проводят ремонт панельного фасада без утепления с устройством декоративно-защитного слоя. Параллельно ведутся работы по капремонту плоской крыши, что особенно важно для предотвращения протечек и сохранения микроклимата в квартирах.

«Важно, чтобы каждый отремонтированный дом становился надежнее и уютнее. Замена сетей, ремонт крыши и фасада — это не отдельные работы, а единая система мер, которая напрямую влияет на комфорт и безопасность наших жителей», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В доме также обновят внутридомовые инженерные системы: сети водоснабжения, водоотведения и центрального отопления. В августе планируют приступить к замене системы электроснабжения. Всего на 2026 год запланированы работы по капремонту 251 многоквартирного дома.