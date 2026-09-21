Капремонт детской школы искусств № 3 завершат в Люберцах до конца 2026 года

Обновление детской школы искусств № 3 продолжается в поселке Вуги. Здание было построено в 1954 году, а теперь его фактически создают заново.

Строители приступили к работе в январе. До этого здание прошло необходимые обследования и экспертизу. В рамках капитального ремонта обновят кровлю и коммуникации, усилят конструкции и фундамент. Основной демонтаж уже завершен, сейчас специалисты ведут строительные и отделочные работы.

Площадь двухэтажной школы составляет 637 квадратных метров. Здание буквально получит вторую жизнь: изменится фасад — его облицуют керамогранитом, а классы оснастят новой мебелью, оборудованием и музыкальными инструментами.

Изменения коснутся и территории школы — заасфальтируют въезд и проведут озеленение. Завершение всех работ намечено уже на декабрь этого года. Детская школа искусств № 3 стала еще одним объектом программы обновления учреждений культуры. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева ремонт провели уже на 13 объектах округа.