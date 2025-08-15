Капремонт детской школы искусств № 1 завершат в Люберцах к 1 сентября

Капитальный ремонт Детской школы искусств № 1 на улице Кирова близится к завершению. Открытие обновленного учреждения культуры запланировано на сентябрь 2025 года.

Сейчас строители заканчивают возведение пристройки к основному зданию и кровельные работы, занимаются внутренней отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций. Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что в школе будут оборудованы зоны ожидания для родителей, благоустроена территория, закупят новую мебель.

Построенное в 1938 году здание Детской школы искусств № 1 было включено в государственную программу капитального ремонт благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Напомним, всего в текущем году в городском округе планируют завершить строительство и капитальный ремонт восьми объектов образования.