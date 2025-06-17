Капремонт детской школы искусств № 1 в Люберцах завершат в сентябре 2025 года

Специалисты начали заниматься внутренней отделкой помещений в ремонтируемой школе искусств на улице Кирова в Люберцах. Завершить все работы они должны к сентябрю.

Сейчас рабочие монтируют металлоконструкции каркаса холодной пристройки, прокладывают внутренние электрические сети, ремонтируют кирпичную кладку цоколя, шпатлюют и грунтуют стены. Параллельно они убирают строительный мусор.

После капремонта в здании появятся зоны ожидания для родителей и новая мебель. Саму территорию полностью благоустроят.

«Школа построена в 1938 году и, конечно, за годы эксплуатации требовала капитального обновления. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Детская школа искусств № 1 вошла в государственную программу», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что всего в этом году в муниципалитете должны завершить строительство и капремонт 16 социальных объектов.