Капремонт детского сада школы № 26 завершат в Люберцах в этом году

В Люберцах продолжаются работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения школы № 26 на улице Коммунистической. Строители приступили к чистовой отделке помещений и завершают монтаж инженерных коммуникаций.

Обновление социального объекта ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Здание детского сада 1968 года постройки имеет площадь 1,7 тысячи квадратных метров.

«В здании детского сада ведутся отделочные работы, завершается устройство кровли и гидроизоляция. Стояки системы отопления уже смонтированы, в течение двух недель строители подключат приборы отопления. Фасад уже утеплен, и в ближайшее время его отделают декоративной плиткой», — отметил глава округа Владимир Волков.

До конца мая здание будет полностью остеклено. Для обновленного детского сада закупят новую мебель и современное оборудование. Открытие дошкольного отделения после капремонта планируется в 2026 году.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 3 на улице Ленина и корпуса «Интеллект» гимназии № 5 в Дзержинском.