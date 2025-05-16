Капремонт 7 многоквартирных домов в Лыткарине завершат в августе 2025 года

Масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в муниципалитете. Всего в этом году в план включено семь адресов, где проживает более двух тысяч человек.

В каждом доме определен свой перечень работ: от ремонта кровли до замены всех инженерных коммуникаций.

Сейчас рабочие ремонтируют кровлю дома № 6 на улице Октябрьской — снимают старую металлочерепицу, стропильную конструкцию и утеплитель. Параллельно ведутся работы по утеплению фасада многоквартирного дома № 19а квартала 1. Подрядчики установили утеплитель, и подготовили объект к устройству финишного основания для системы БИРС. После этого начнется замена старого кровельного покрытия и устройство нового.