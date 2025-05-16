Капремонт 7 многоквартирных домов в Лыткарине завершат в августе 2025 года

Масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в муниципалитете. Всего в этом году в план включено семь адресов, где проживает более двух тысяч человек.
В каждом доме определен свой перечень работ: от ремонта кровли до замены всех инженерных коммуникаций.
Сейчас рабочие ремонтируют кровлю дома № 6 на улице Октябрьской — снимают старую металлочерепицу, стропильную конструкцию и утеплитель. Параллельно ведутся работы по утеплению фасада многоквартирного дома № 19а квартала 1. Подрядчики установили утеплитель, и подготовили объект к устройству финишного основания для системы БИРС. После этого начнется замена старого кровельного покрытия и устройство нового.
Начальник ПТО подрядной организации «Складное» Евгений Сафронов рассказал, что ремонт дома № 19а квартала 1 выполнен на 20%, а дома № 6 на Октябрьской — на 30%.
Все работы планируют завершить к 15 августа.
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