Капремонт 7 многоквартирных домов в Лыткарине завершат в августе 2025 года

Фото: Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино

Масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов стартовала в муниципалитете. Всего в этом году в план включено семь адресов, где проживает более двух тысяч человек.

В каждом доме определен свой перечень работ: от ремонта кровли до замены всех инженерных коммуникаций.

Сейчас рабочие ремонтируют кровлю дома № 6 на улице Октябрьской — снимают старую металлочерепицу, стропильную конструкцию и утеплитель. Параллельно ведутся работы по утеплению фасада многоквартирного дома № 19а квартала 1. Подрядчики установили утеплитель, и подготовили объект к устройству финишного основания для системы БИРС. После этого начнется замена старого кровельного покрытия и устройство нового.

Начальник ПТО подрядной организации «Складное» Евгений Сафронов рассказал, что ремонт дома № 19а квартала 1 выполнен на 20%, а дома № 6 на Октябрьской — на 30%.

Все работы планируют завершить к 15 августа.

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