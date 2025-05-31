Капремонт 7 домов проверили в поселке Клязьминское водохранилище в Мытищах

Заместитель главы Мытищ Иван Яськив и профильные специалисты в формате выездной администрации провели встречу с жителями поселка пансионата «Клязьминское водохранилище». Комиссия проверила качество капитального ремонта семи многоквартирных домов на Сорокинском шоссе.

По словам Ивана Яськива, строители уже завершили обновление крыши, но у жителей есть замечания, поэтому работы продолжаются. Также специалисты выполняют фасадные работы.

«В этом году подрядчик приступает и к ремонту внутренних инженерных систем. Со своей стороны мы будем осуществлять муниципальный и общественный контроль за качеством и сроками исполнения работ», — сказал заместитель главы муниципалитета.

Иван Яськив также добавил, что инженерные сети обновят до 30 августа, кровлю отремонтируют до конца сентября, а фасад реконструируют до конца октября. Подрядчик выполняет работы с опережением графика.

Отметим, что кроме ремонта многоквартирных домов в поселке благоустраивают территории. Специалисты обновляют асфальтовое покрытие, в ближайшее время установят новые скамейки и малые архитектурные формы на детских площадках, обустроят дорожки для пешеходов. Основные работы выполнят в августе.