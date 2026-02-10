Капремонт 6 центральных тепловых пунктов пройдет в Люберцах в 2026 году

В 2026 году в Дзержинском городского округа Люберцы запланирован капитальный ремонт шести центральных тепловых пунктов. Всего в рамках госпрограммы модернизации теплоснабжения в муниципалитете планируют реализовать 16 мероприятий.

Капитальный ремонт затронет ЦТП-27 на улице Лесная, ЦТП-Центральной бойлерной на улице Академика Жукова, ЦТП-2 на улице Лермонтова, ЦТП-5 на улице Лесная, ЦТП-6 на улице Томилинская и ЦТП-24 на улице Угрешская.

«Это самая большая программа по обновлению коммунальной инфраструктуры в округе за последние десятилетия. В 2025 году мы уже реализовали пять крупных мероприятий, в том числе капитальный ремонт участка теплосети в поселке Калинина и котельной на улице Воинов-Интернационалистов», — отметил глава округа Владимир Волков.

В текущем году в Дзержинском также запланирован капитальный ремонт тепловых сетей общей протяженностью почти 1,2 километра. Работы пройдут на четырех участках, включая улицы Угрешская, Шама, площадь Дмитрия Донского и улицу Лесная.