Капремонт 53 домов проведут в Богородском округе в 2026 году

В Богородском округе продолжается обновление жилого фонда — реализуется трехлетняя программа капремонта на 2026–2028 годы. В план вошли 168 многоквартирных домов, где предстоит выполнить 285 видов работ.

В текущем году капремонт запланирован в 53 многоквартирных домах по 81 виду работ.

Особенно значителен объем работ в Ногинске: здесь обновление затронет около 20 домов. Приоритетными направлениями стали ремонт кровель и модернизация инженерных сетей. На улице Мирной, 18, подходят к завершению работы по ремонту мансардной крыши — готовность составляет 95%. Подрядчик планирует сдать объект к концу июля.

В доме № 1А на улице Ремесленной ремонт скатной крыши уже завершен на 100%. Благодаря проведенным мероприятиям жилье становится защищенным от протечек, а здание — надежнее и эстетичнее. Все работы ведутся с соблюдением актуальных нормативов и требований безопасности. Программа охватывает широкий спектр работ: от замены фасадов, кровель и балконных плит до капитального обновления внутридомовых инженерных систем.