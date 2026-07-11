Капремонт 182 многоквартирных домов проведут в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов — в текущем году запланировано обновление 182 МКД. Как сообщил руководитель проектов Фонда капитального ремонта по округу Алексей Колыхалов, работы выполняются с опережением графика, а их качество соответствует современным стандартам.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на сорока домах. На конкретном объекте — многоквартирном доме № 13 на улице Космонавтов в Люберцах — производится ремонт стен, окраска фасада и замена наружного водостока. По словам Алексея Колыхалова, основные работы по окраске фасада и ремонту стен уже завершены, осталось привести в порядок входные группы и установить отмостки.

Общий процент готовности всех работ на данном объекте составляет порядка 80%. Подрядчик планирует завершить работы на этом доме в течение месяца.

Алексей Колыхалов отметил, что дома, которым исполнилось более полувека, после капитального ремонта преображаются до неузнаваемости: поблекший от времени кирпич меняют на современные яркие фасады. Полностью работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в округе будут завершены до конца текущего года.