Капремонт 14-этажного дома завершили в поселке Молоково Ленинского округа

В поселке Молоково Ленинского округа завершился капитальный ремонт многоквартирного дома № 5 на улице Школьной. В 14-этажном здании расположено 98 квартир, где проживает более 250 человек.

При ремонте использовали бескаркасную систему утепления фасадов «Термолэнд», при которой материал крепится непосредственно к стене здания. Метод не требует тяжелого металлического каркаса, что облегчает установку. Благодаря ремонту дом приобрел не только новый визуальный образ, но и отличные теплоизоляционные характеристики. Применение системы обеспечивает снижение теплопотерь и затрат на отопление в среднем на 40%.

«На текущем объекте предстояло осуществить ремонт почти пяти тысяч квадратных метров фасада. Мы продолжаем обновлять и модернизировать жилую инфраструктуру в округе, обращая особое внимание на качество проводимых работ совместно со специалистами Управления технического надзора капитального ремонта Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Защиту от влаги, ветра и перепадов температур обеспечивают также работы по модернизации цоколя, балконных плит, входной группы и отмостки. Капремонт провели в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Работы повысили энергоэффективность здания, что особенно важно для комфортного проживания в холодный период.