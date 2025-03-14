Капоэйристы из Химок завоевали награды на областных соревнованиях

Спортсмены из Химок приняли участие в кубке Московской области по капоэйре. Награды разыграли в пяти возрастных категориях.

Команда Escalada Сapoeira из Химок достойно представила округ и завоевала пять медалей.

«Очень радостно получать новости о достижениях химкинских спортсменов. Каждое спортивное мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни и укрепление здоровья населения нашего городского округа, предоставляя возможности для участия и соперничества всех желающих», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Ксения Новикова стала чемпионкой в младшей возрастной группе. Среди взрослых спортсменов серебряной награды удостоился Тимофей Тихонов, второе место заняла и Есения Росс в своей категории, бронзовые медали у Софии Рогозиной и Альбины Юскаевой.

«От всей души поздравляю ребят и наставников с достойными наградами. Желаю не останавливаться на достигнутом и непрерывно улучшать свои навыки», — сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Капоэйра — это вид спорта, который сочетает элементы акробатики и реального боя.