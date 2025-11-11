Капитан полиции провела профориентационный урок для школьников Балашихи

В школе № 15 городского округа Балашиха состоялась профориентационная встреча учеников седьмого класса с капитаном полиции Марией Банковой. Мероприятие было направлено на знакомство школьников с профессией сотрудника органов внутренних дел и возможностями карьерного роста в этой сфере.

Инспектор подробно рассказала учащимся о специфике работы в полиции, многообразии специализаций и перспективах профессионального развития. Особое внимание было уделено образовательным возможностям, в том числе получению юридического образования в одном из ведущих ведомственных вузов страны — Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя.

Встреча прошла в рамках проекта «Классные встречи» Движения Первых, который реализуется согласно поручениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель проекта — предоставить школьникам возможность общаться с интересными представителями разных профессий, задавать вопросы о жизни, карьере и достижении успеха.

Такие мероприятия помогают ребятам лучше понять востребованные профессии, определиться с будущим выбором и вдохновиться примерами успешных специалистов, что способствует формированию ответственного отношения к собственному профессиональному развитию.