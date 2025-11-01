Капитан полиции из Павшина примет участие в финале конкурса «Народный участковый»

Как рассказали в управлении региональной безопасности Подмосковья, капитану Лазутину 33 года, из них восемь он служит в полиции. На его участке живут около 5,5 тысячи человек.

Олег получил высшее юридическое образование, в затем отслужил в армии. После дембеля он устроился в полицию.

С начала года на участке Олега Лазутина произошло 19 преступлений, каждое из которых было раскрыто. Капитан рассмотрел 1,4 тысячи жалоб и заявлений жителей. При его участии выявили 142 административных правонарушения.

В свободное время Олег Лазутин любит путешествовать и заниматься спортом. Остальную часть времени он проводит с семьей.

«Олег Олегович считает, что участковый должен обладать навыками общения с населением, быть коммуникабельным, уметь находить общий язык с людьми и стремиться оказывать помощь по мере возможности», — рассказали в ведомстве.

Отдать свой голос можно по ссылке.

Победителей наградят в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.