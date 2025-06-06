Капитальный ремонт железнодорожной станции Львовская начался в Подольске

На островной платформе демонтируют асфальтобетонное покрытие, перебирают плитку перекрытий и фундаментных блоков. Конструктивные элементы меняют поочередно, чтобы пассажиры смогли беспрепятственно проходить к поездам. Работы ведутся преимущественно в ночное время.

Вместо асфальтобетонного покрытия уложат более 2,1 тысяч квадратных метров брусчатки на островной и почти 1,2 тысяч квадратных метров на береговой части. Общая протяженность линии у края платформ составит 800 метров.

На станции также установят элементы визуальной навигации, поставят скамейки и урны. Для освещение платформ станции Львовская в темное время суток установят новые светодиодные светильники.

В работе задействованы в том числе железнодорожные и автомобильные краны. В 2025 году станции Львовская в Подольске исполнится 120 лет. Ежегодно отсюда отправляется более 1 миллиона пассажиров.