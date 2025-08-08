Капитальный ремонт здания школы искусств завершат в Дубне к сентябрю

Обновление здания выходит на финишную прямую. К сентябрю школа искусств должна открыть свои двери для детей.

В классах в пристройке осталось только уложить ламинат. В основной же части здания ведутся монолитные работы. Сейчас на объекте трудятся 60 человек, и с каждым днем число строителей растет. Темп взят действительно высокий. В школе сделано все, чтобы юным музыкантам было комфортно заниматься, и при этом никто друг другу не мешал. Потолки, стены и двери оборудованы звукоизоляцией.

Глава Дубны Максим Тихомиров побывал на стройплощадке и встретился с представителем подрядной организации. Жители ранее просили сохранить исторический облик здания.