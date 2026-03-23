Капитальный ремонт в центре творчества завершат к новому учебному году

В Центре развития творчества детей и юношества в городе Чехове идет капитальный ремонт. Рабочие обрамляют оконные и дверные проемы, монтируют потолки и утепляют чердак. Об этом сообщил мастер подрядной организации ООО «Гефест-Строй» Георгий Мероян.

Строители укрепляют проемы, чтобы они могли выдерживать большую нагрузку, и чтобы кирпичная кладка не осыпалась. Для этого в ней делают отверстия, в которые вставляют металлические уголки. Затем на них монтируют толстую железную арматуру и пластины, скрепляющие всю конструкцию.

Между этажами рабочие удалили старые перекрытия и построили новые. Теперь на втором этаже делают черновые потолки, обшивают их гипсоволоконными влагостойкими листами. Далее смонтируют чистовые конструкции: навесные потолки «Армстронг».

Также рабочие утепляют чердак: для этого в перекрытия закладывают плиты из минеральной ваты. Ранее в здании завершили черновую отделку стен и частично стяжку полов. Проложили инженерные сети отопления и водоснабжения, установили радиаторы отопления, проложили трубы водопроводов.

На первом этаже под потолками сделали воздуховоды, вентканалы. Следующий этап — монтаж систем электроснабжения, канализации, «слаботочки». Мощность электросети планируют увеличить с 20 до 80 кВт.

Снаружи строители полностью поменяли кровлю: на крыше уложили металлочерепицу. Завершили большую часть фасадных работ, установили новые пластиковые окна.

Близлежащую территорию благоустроили на 90%: заасфальтировали проходы и проезды, построили новую детскую площадку. Заключительный этап — озеленение: его сделают в апреле-мае.

Здание возвели 70 лет назад, и его обновление давно назрело. Учебное заведение включили в госпрограмму Московской области «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершить модернизацию планируют до начала нового учебного года.