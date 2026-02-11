Капитальный ремонт в Доме ветеранов начался в Люберцах

В городском округе Люберцы начался капитальный ремонт первого этажа здания Дома ветеранов на улице Куракинской, 5. Работы ведутся с декабря 2025 года и находятся на личном контроле главы муниципалитета Владимира Волкова и руководителя местной Ассоциации СВО Александра Кулагина.

Здание, возведенное в конце 1970-х годов, давно требовало обновления. Сегодня здесь располагаются Люберецкий Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также Ассоциация ветеранов СВО городского округа Люберцы.

Проектом предусмотрены полная замена кровли, обновление входной группы, а также комплекс внутренних отделочных работ. На данный момент строители завершили демонтажные работы и полностью смонтировали новую систему электроснабжения. В настоящее время ведется штукатурка стен и подготовка к перепланировке помещений, чтобы сделать пространство более удобным и функциональным.

Как отметил Владимир Волков, завершение капитального ремонта и торжественное открытие обновленного Дома ветеранов запланированы на весну 2026 года.