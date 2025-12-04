Капитальный ремонт в доме № 21 на улице Маркина завершили в Воскресенске

В Воскресенске капитально обновили инженерные системы дома 1976 года постройки по улице Маркина. Основной объем работ специалисты уже выполнили, сейчас они устанавливают современные узлы управления для эффективного и экономного расходования ресурсов.

В доме полностью модернизировали электроснабжение, поменяли все стояки и разводящие трубопроводы горячей и холодной воды, системы центрального отопления и водоотведения. Помимо этого, специалисты установили новую запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы, общедомовые счетчики, современные радиаторы и полотенцесушители.

Для капитального ремонта подрядчики использовали качественные и долговечные материалы. Они устойчивы к коррозии и обеспечат стабильную работу систем на долгие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в регионе, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.