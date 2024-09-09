Капитальный ремонт улицы Калинина в Дубне завершат на этой неделе

Новый асфальт появился на улице Калинина в Дубне. Рабочие не только обновили полотно, но и обустроили тротуары и бордюры.

На стройплощадке дороги на улице Калинина сейчас работают два укладчика и три катка. Специалисты уже проложили тротуа, установили новые бордюры.

«Благоустроят ступеньки и спуски к домам и прилегающим улицам. Это была непосредственно убедительная просьба главы, который контролирует данный проект», — сказал начальник управления благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Дубны Алексей Воднев.

Дорогу покрывают евроасфальтом. Такой материал считают долговечным. Местные жители высоко оценили качество новой дороги.

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