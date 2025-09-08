Капитальный ремонт Центральной детской библиотеки начали в Люберцах

Сейчас специалисты выполняют демонтажные работы. Директор Центральной библиотеки имени Сергея Есенина Евгения Ерченкова рассказала, что в здании, где учреждение располагается с 1978 года, ремонт не проводился почти полвека. После реновации здесь будет новое современное пространство с определенной концепцией, привязанной к историческому названию библиотеки — «Бригантина». Эту идею, а также цветовое решение руководство согласовало с постоянными читателями.

Кроме того в рамках субсидии в этом году для библиотеки, фонд которой насчитывает более 21 тысячи экземпляров, были закуплены новые книги. «После масштабного ремонта мы порадуем читателей еще и новыми красивыми изданиями», — сообщила Евгения Ерченкова.



Напомним, в 2025 году в городском округе также обновляют Центральную библиотеку имени Есенина, которая должна открыться в конце декабря.