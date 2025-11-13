Капитальный ремонт Центра детского творчества завершат в Коломне в 2025 году

В микрорайоне Колычево близится к окончанию капитальный ремонт Центра детского творчества. В двухэтажном здании на улице Девичье поле идет отделка внутренних помещений.

Рабочие устанавливают двери и монтируют современную систему отопления, завершается устройство вентилируемого фасада.

«Здание приводим в порядок благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы исполнены более чем на 80 процентов. Учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

Центр детского творчества, построенный в 1980 году, имеет общую площадь около 2000 квадратных метров. Проект капитального ремонта предусматривает обновление кровли и фасада, обустройство входных зон, модернизацию систем отопления, вентиляции и канализации, а также проведение внутренней отделки и благоустройство прилегающей территории. В здании полностью заменят инженерные системы, установят новые радиаторы, сантехнику, обновят полы, потолки, окна и двери.

Работы на объекте завершат до конца 2025 года. В обновленном Центре детского творчества смогут заниматься более 1500 мальчишек и девчонок.