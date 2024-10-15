Капитальный ремонт трех многоквартирных домов проверили в Мытищах

Комиссия оценила качество ремонта трех домов в Мытищах. Участие в проверке приняли активные жители.

Еженедельный контроль капитального ремонта жилого фонда Мытищ провели представители администрации, управляющих компаний и совета домов. Оценили качество и сроки выполнения работ. Обошли в этот раз три адреса.

В доме № 27 на улице Матросова и во втором корпусе дома № 25 на Юбилейной улице рабочие ремонтируют кровлю. Успеть стараются до конца октября, чтобы избежать протечек в квартирах на верхних этажах.

Первый корпус дома № 2 на 1-й Крестьянской улице тоже готовят к зиме — реставрируют и утепляют фасад. Цветовое решение для покраски выбрали жители. Завершить работы планируют до 18 ноября.

Подобные обходы проходят регулярно, информацию о предстоящих проверках можно найти в социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

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