Капитальный ремонт трех дорог завершили в Химках

Покрытие дорог на улице Панфилова, Молодежном проезде и Юбилейном проспекте обновили в Химках. Совсем скоро рабочие нанесут дорожную разметку.

На общегородском совещании заместитель главы округа Николай Батышев доложил главе Химок Дмитрию Волошину о ходе дорожных ремонтов в округе. Уже приведено в порядок почти 40 тысяч квадратных метров асфальта. На некоторых улицах также провели фрезеровку старого дорожного покрытия, отрегулировали люки и колодцы.

«По капитальному ремонту дорог получено положительное заключение по трем дорогам: Молодежный проезд, Юбилейный проспект и улица Панфилова. С сегодняшнего вечера здесь планируется нанесение дорожной разметки», — пояснил заместитель главы Химок Николай Батышев.