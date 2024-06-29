Капитальный ремонт трех дорог завершили в Химках
Покрытие дорог на улице Панфилова, Молодежном проезде и Юбилейном проспекте обновили в Химках. Совсем скоро рабочие нанесут дорожную разметку.
На общегородском совещании заместитель главы округа Николай Батышев доложил главе Химок Дмитрию Волошину о ходе дорожных ремонтов в округе. Уже приведено в порядок почти 40 тысяч квадратных метров асфальта. На некоторых улицах также провели фрезеровку старого дорожного покрытия, отрегулировали люки и колодцы.
«По капитальному ремонту дорог получено положительное заключение по трем дорогам: Молодежный проезд, Юбилейный проспект и улица Панфилова. С сегодняшнего вечера здесь планируется нанесение дорожной разметки», — пояснил заместитель главы Химок Николай Батышев.
Параллельно в округе оборудуют народные тропы. Дорожки в поселке Лунево обустроят на следующей неделе. Потом подобные работы стартуют в Кутузовском. Отметим, что тропы делают по единому стандарту. Он включает в себя укладку асфальта шириной два метра и установку бортового камня.
Также в Химках продолжается модернизация дворовых территорий. Идет замена покрытия пешеходных дорожек и бортового камня. Работы уже закончены в Новых Химках на улице Строителей. Далее сотрудники приступят к обновлениям на улицах Мичурина и Фрунзе в Сходне. Одновременно специалисты реализуют программу комплексного благоустройства на шести адресах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне.
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