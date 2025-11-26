Капитальный ремонт тоннеля под Волгой возобновили в Дубне

В Дубне определили подрядчика, который возобновит капитальный ремонт тоннеля под Волгой. Глава муниципалитета пообщался с представителями компании и обсудил дальнейшие работы.

Проезд начали капитально ремонтировать в 2019 году, но подрядчик подал документы на банкротство. Новые торги объявили после судебного процесса.

«ФГУП „Канал имени Москвы“ заключен контракт с АО „Единые коммунальные системы“. Этот подрядчик на канале уже работал, зарекомендовал себя с хорошей стороны, все выполнив качественно», — сообщил начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.

После укрепления конструкций тоннеля рабочие заасфальтируют проезжую часть и тротуары.

«Вместе с коллегами из ФГБУ „Канал им. Москвы“ будем следить за ходом работ», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Плановый срок окончания ремонта — ноябрь 2026 года.