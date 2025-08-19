Капитальный ремонт теплосетей завершат в Апрелевке к концу месяца

В округе близится к завершению капитальный ремонт участков тепловых сетей на улице Парковой. Эти устаревшие коммуникации, введенные в эксплуатацию еще в 1963 году, долгие годы обеспечивали теплоснабжение местных жителей, но со временем износились и требовали модернизации.

Совместный контроль за ходом выполнения работ осуществляется специалистами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа и активными представителями местного сообщества.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены: проложено более 130 метров инженерных коммуникаций. Строительная готовность объекта составляет 93%.

«До конца августа 2025 года мы полностью обновим этот важный инфраструктурный объект. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение 22 многоквартирных домов и шести социальных учреждений, где проживает и работает более 3100 человек», — сообщили в администрации округа.