Капитальный ремонт стадиона проведут в Балашихе

План обновления прорабатывался с учетом мнения жителей микрорайона. Проектирование ремонта началось в 2025 году.

Ремонт стадиона «Керамик» проведут в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Старт работ запланирован на 2026 год.

В планах — обновление бассейна и площадок для хоккея, баскетбола и волейбола. Также проведут модернизацию футбольного поля с новым покрытием и трибунами, обустроят прогулочные и парковочные зоны, установят новую детскую площадку.

Стадион «Керамик» построен в 1973 году и включен в государственную программу Московской области по капитальному ремонту объектов спорта. Благодаря этому в округе появится обновленная современная зона для спортсменов и любителей активного образа жизни.

В 2026 году предусмотрено 1,8 миллиарда рублей на создание условий для занятий физкультурой. В семи округах появятся новые футбольные поля, хоккейные площадки и теннисные корты. На строительство выделят 505 миллионов рублей.