Около 12 млрд рублей направят на развитие спорта в Подмосковье в 2026 году

В 2026 году на реализацию госпрограммы «Спорт Подмосковья» направят около 12 миллиардов рублей. Более 80% этих средств вложат в подготовку спортивного резерва, рассказали в региональном Минэкономики.

Более пяти миллиардов рублей Подмосковье планирует направить на подготовку сборных команд, еще 4,5 миллиарда — на поддержку спортшкол.

На создание условий для занятий физкультурой предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. Так, 266 миллионов направят на создание умных спортивных площадок.

«Это не просто турники или беговые дорожки, а интегрированные комплексы с цифровым-трекингом нагрузок, онлайн-тренерами и системой мониторинга посещаемости», — рассказали в ведомстве.

Новые футбольные поля, хоккейные площадки и теннисные корты появятся в семи округах Подмосковья. На их строительство выделят 505 миллионов рублей.

Еще 88 миллионов пойдут на ремонт уже существующих объектов. Преобразятся стадионы «Сатурн» в Раменском и «Спартак» в Щелкове.