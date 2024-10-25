Капитальный ремонт спорткомплекса «Орион» в Балашихе завершат к концу года

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели выездное совещание на территории стадиона «Орион», где осмотрели ход реконструкции. В ходе визита они оценили состояние чаши бассейна, футбольного поля, подтрибунных помещений, а также посетили разминку детей перед матчем первенства Московской области по футболу.

Реконструкция спорткомплекса началась в начале 2023 года и находится на завершающей стадии. Уже открылись подогреваемое футбольное поле и беговые дорожки, а трибуны активно используются. Ожидается, что в середине ноября откроется подтрибунное пространство.

«Стадион почти завершен, но еще предстоит доработать некоторые внутренние помещения, чтобы дети могли переодеваться и готовиться к тренировкам и соревнованиям», — отметил Игорь Брынцалов.

Стадион «Орион» модернизируется в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». После завершения реконструкции комплекс будет включать бассейн и два спортивных зала, соответствующих требованиям министерства спорта для проведения федеральных и региональных соревнований.

Завершение работ по реконструкции СК «Орион» обещает создать современную спортивную базу для жителей Балашихи и станет важным шагом в развитии физической культуры и спорта в регионе.

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