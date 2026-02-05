Капитальный ремонт школы в Часцах планируют завершить к августу 2026 года

В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт средней школы. Трехэтажный корпус учебного заведения, построенный в 1962 году, обновят к началу следующего учебного года.

На данный момент объем выполненных работ составляет 32%. Из-за сильных морозов приостановлен монтаж стеклопакетов, так как при низких температурах нельзя использовать монтажную пену и другие необходимые технические средства.

Сейчас на объекте работают 20 строителей и трое инженерно-технических работников. Они занимаются прокладкой инженерных сетей, штроблением, прокладкой кабелей и воздуховодов, а также проводят подготовительные работы. В условиях вынужденного простоя строители убирают помещения, собирают и вывозят мусор.

По словам начальника участка Игоря Самарского, морозы ограничивают возможности для проведения некоторых видов работ. Однако команда старается максимально эффективно использовать время и ресурсы.

Все работы по капитальному ремонту школы генеральный подрядчик планирует завершить в августе 2026 года.