Капитальный ремонт школы №3 имени героя Советского Союза В. А. Борисова продолжается

Продолжается капитальный ремонт здания школы №3 имени героя Советского Союза В. А. Борисова. На данный момент строительная готовность превысила 30%.

На объекте активно ведутся фасадные работы. Строители укладывают утеплитель из негорючей мембраны и облицовывают здание зеленой керамогранитной плиткой. Параллельно с этим проводится ремонт кровли с установкой системы водоотведения. Внутри здания почти завершены штукатурные работы.

На первом этаже подготовлено подбетонное основание пола для спортзала и кабинетов начальных классов. Кладка межкомнатных перегородок выполнена на 70%. На стройплощадке работают 40 строителей и задействовано три единицы техники.

Завершение работ запланировано на конец лета. На последних этапах в школу привезут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Капитальный ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».