Капитальный ремонт школы начали в поселке Часцы в Одинцове

Президентская программа дала возможность начать масштабный капитальный ремонт Часцовской школы в Одинцовском городском округе. Трехэтажное здание 1962 года постройки предстоит полностью обновить — от крыши до внутренних инженерных систем.

Сейчас в образовательном учреждении на 80% выполнен демонтаж. После этого подрядчик приступит к основному фронту работ: утеплению здания, монтажу систем отопления и водоснабжения, обустройству фасадов из керамогранита. На площадке трудятся 15 рабочих, задействовали две единицы техники.

Масштабная модернизация ждет и пищеблок образовательного учреждения. Кухня обслуживает три школы, входящие в образовательный комплекс «Часцовская СОШ». Повара готовят более 1200 блюд в день. Кухонную зон расширят и оснастят новой техникой. Кроме того, увеличится входная группа — это позволит сделать гардероб, комнату охраны и тамбур.

Уличную территорию также приведут в порядок: обустроят кольцевой пожарный проезд, выполнят озеленение, для школьников будет доступно спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для воркаута.

Завершить работы планируют в августе 2026 года. Сейчас детей перевели в Покровское отделение образовательного учреждения. Ребят в учебное заведение доставляют школьных автобусов.