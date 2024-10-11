Капитальный ремонт семи плотин в Домодедове проведут в 2026–2027 годах

В рамках региональной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в Домодедове капитально отремонтируют семь плотин. Первичные работы проведут до 15 октября, полностью завершат реконструкцию в 2026–2027 годах.

Учреждение «Комбинат благоустройства» в Домодедове обеспечивает безопасность работы семи плотин в муниципалитете. Специалисты администрации осмотрели все объекты.

«По результатам обследований определили комплекс первоочередных работ на семи плотинах. Они должны быть завершены до 15 октября», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Работы ведут на реке Сушка в деревне Красное у пруда № 1, на реке Сушка в деревне Красное у пруда № 2, на реке Злодейка, в деревне Курганье на реке Востец, в деревне Ляхово на реке Речица, в селе Вельяминово на реке Гнилуша, в микрорайоне Востряково на реке Гнилуша, в деревне Проводы. Здесь очистят откосы плотин от деревьев и кустарников, установят решетки от мусора, поставят ограждения, очистят водопропускные трубы, подводящие и отводящие русла, покосят траву.

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