Капитальный ремонт ротонд на Менделеевской набережной начался в Дубне

Белоснежные ротонды — символы Дубны — начали приводить в порядок. В этом году их отремонтируют капитально.

Параллельно реконструируют 100 метров балюстрады и элементы центральной видовой площадки. Специалисты вычистят их от пыли и мусора, прогрунтуют, восстановят разрушенные части и покрасят.

Капитальный ремонт двух ротонд ведут хозяйственники муниципалитета и представители Объединенного института ядерных исследований.

Отметим, что ротонды на Менделеевской набережной являются символом Дубны. Около них проходят праздничные мероприятия, свадебные фотосессии, спортивные забеги и популярные среди жителей концерты «Музыка на Волге».

Ранее мы рассказывали о том, что новый рисунок украсил самую большую клумбу в Дубне. Впервые за 60 лет узор из ромбов и треугольников сменили плавные полукруглые линии.