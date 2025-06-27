Новый рисунок украсил самую большую клумбу в Дубне

Рисунок на исторической клумбе в Дубне радикально изменили впервые за 60 лет. Узор из ромбов и треугольников сменили плавные полукруглые линии.

Самая большая клумба находится на центральной аллее, которая ведет к Менделеевской набережной. Ее площадь составляет свыше 200 квадратных метров. Здесь около 15 тысяч цветов — рассаду в этом году готовили агрономы Дубны.

При создании узора специалисты учитывали освещенность клумбы, цветовую гамму, высоту растений и их взаимоуживаемость. Первые сорта посеяли в январе, последние — в апреле. Самим проектом занимались в ноябре.

Впервые рисунок на клумбе создали в 1960 году. В 2000-х ее украшал только газон, однако четыре года назад неравнодушный житель предложил восстановить клумбу и помогал агрономам воссоздавать исторический рисунок.

«Это титаническая работа, которая объединяет сотрудников коммунальных служб города, бизнес-сообщества и энтузиастов. Сообща получается создать настоящий арт-объект, который притягивает как жителей, так и гостей города. Спасибо за эту работу», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.