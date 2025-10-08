Капитальный ремонт поликлиники № 1 завершат в Королеве в конце 2025 года

Обновление учреждения здравоохранения, расположенного на улице Циолковского, продолжается в наукограде. Планируется, что поликиника примет первых пациентов в конце текущего года.

На объекте трудятся более 35 специалистов. Они уже закончили фасадные и кровельные работы. Здание, построенное в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой, заметно преобразилось. Заменили старые окна и крышу, обновили утеплитель, нанесли слой светло-серой штукатурки.

В настоящее время строители занимаются внутренней отделкой помещений и завершают установку вентиляционной системы. Также ведется облицовка входных групп гранитом, прокладка электро- и водопроводных коммуникаций и систем теплоснабжения. В коридорах укладывают новый ламинат на пол и плитку на ступеньках. Параллельно проводятся работы по благоустройству окружающей территории.