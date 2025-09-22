Капитальный ремонт перрона на вокзале «Большая Волга» завершили в Дубне

Работы на перроне вокзала «Большая Волга» в Дубне провели в рекордно короткие сроки. Теперь наукоград готов встречать гостей с комфортным, красивым и безопасным железнодорожным объектом.

Специалисты заменили железобетонные плиты и фундаментные блоки, а также уложили гидроизоляцию. На платформе полностью обновили плитку на площади около тысячи квадратных метров. Для удобства пассажиров смонтировали современное, светодиодное освещение, установили новые скамейки и урны, а также отремонтировали сход с платформы.

После итоговой приемки глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что объект полностью готов. Руководитель муниципалитета поблагодарил подрядную организацию, выполнявшую ремонт, а также руководство компании РЖД за включение объекта в первоочередной план.

«Это была непростая работа, но очень важная», — сказал Максим Тихомиров.

Напомним, что в 2024 году станцией «Большая Волга» воспользовались более 262 тысяч пассажиров.