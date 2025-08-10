Капитальный ремонт начался в библиотеке «Бригантина» в Люберцах

Масштабное обновление ждет Центральную детскую библиотеку Люберец. Учреждение закрыли для посетителей в августе, сейчас здесь стартовал ремонт.

Сотрудники библиотеки готовят пространство для строителей. Они перевозят мебель и консервируют книжный фонд.

Учреждение модернизируют по стандарту «Модельной библиотеки». Специалисты отремонтируют все помещения, сюда закупят новое оборудование и книги, обновят сценическое пространство.

В дизайне обещают сохранить морскую тему. Ремонт должны завершить к концу 2025 года.

Посетители библиотеки смогут вернуть книги в будние дни с 11 до 19 часов. Это можно сделать и в библиотеке «Орбита».

Отметим, что также в этом году в округе обновят Центральную библиотеку имени С. Есенина. Ранее ремонт провели в двух библиотеках в Дзержинском: общественном центре имени Ярослава Смелякова и центральной городской библиотеке.