Капитальный ремонт моста через Акуловский канал начался в Королеве

В наукограде начали капитальный ремонт автомобильного моста через Акуловский канал на улице Циолковского. Работы направлены на обновление конструкции и повышение безопасности движения на этом участке.

Объект включен в программу развития транспортной сети города. Специалисты приступили к восстановлению ключевых элементов сооружения и обновлению проезжей части. Работы затронут как надземную часть моста, так и его опорные конструкции.

В ходе ремонта планируется усиление опор и фундамента, замена дорожного покрытия и восстановление слоя гидроизоляции. Эти меры должны продлить срок службы сооружения и снизить риск повреждений в будущем. На время проведения работ движение транспорта организовано по временной схеме с использованием объездного маршрута.

«Ремонт моста позволит значительно повысить надежность транспортного перехода и улучшить условия для автомобилистов», — сообщили в администрации наукограда.

Завершить работы планируют до конца текущего года. Информацию о ходе ремонта и изменениях в схеме движения будут публиковать в официальных источниках администрации.