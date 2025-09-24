Капитальный ремонт многоквартирных домов проверили в Воскресенске

Обновление многоквартирных домов активно продолжается в городском округе. Качество выполнения работ проверили представители администрации Воскресенска, Общественной палаты, депутаты окружного совета и инициативная группа жителей.

Ремонт кровель в микрорайоне Лопатинский ведут специалисты областного Фонда капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона. Проверяющие проинспектировали две крыши домов № 12 и № 34 по улице Центральной.

«Жители оценили качество ремонтных работ на „отлично“. Замечаний нет, уверен, что в отопительный сезон мы войдем с непромокаемой крышей и с теплом в домах», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов.

За соблюдением строительных норм и правил при капремонте в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля «Управления технического надзора капитального ремонта».