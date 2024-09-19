Капитальный ремонт многоквартирных домов проверили в Мытищах

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела совещание, посвященное ходу реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Масштабные строительные работы осуществились за 10 лет программы в Мытищах: заменили лифты в 177 домах, отремонтировали кровли 149 домов, обновили инженерные системы в 143 зданиях и фасады в 49 домах.

Управляющие организации ежедневно следят за ходом ремонтных работ, контролируя количество рабочих на объектах и выполнение плана. Администрация округа еженедельно следит за процессом ремонта, проводя встречи с жителями. Строительный контроль осуществляет государственное бюджетное учреждение «Управление технического надзора капитального ремонта Московской области».

Включить работы по капитальному ремонту в план собственники помещений могут, после проведения собрания и голосования за вид работ, источник финансирования и сроки проведения. Решение оформляется протоколом, который передается в управляющую организацию и администрацию округа.

Строительные работы подвалов и, при необходимости, фундаментов, также проводятся в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.

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