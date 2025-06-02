Капитальный ремонт магистральных трубопроводов стартовал в Лыткарине

В округе началась активная фаза капитального ремонта магистральных трубопроводов, направленная на модернизацию и повышение надежности теплоснабжения в муниципалитете. Работы ведутся одновременно по четырем адресам: улице Комсомольская, улице Набережная, улице Парковая и в первом квартале.

Кроме того, ремонтные работы стартовали на одном из центральных тепловых пунктов, который обеспечивает теплом жителей второго квартала. Особое внимание уделяется и котельной № 1, где в настоящее время проводится капитальный ремонт котла № 2, а также запланированы работы по ремонту двух сетевых насосов.

На 2025 год в Лыткарине запланирован масштабный комплекс работ, включающий: капитальный ремонт котлов № 1 и № 2 котельной № 1, полную замену 16 участков тепловых сетей общей протяженностью более четырех километров, капитальный ремонт четырех центральных тепловых пунктов, а также ремонт двух сетевых насосов на котельной № 1.

Помимо обновления магистральных теплотрасс, в планах также значится замена важных участков тепловых сетей во дворах жилых домов.

Срок завершения капитального ремонта установлен на 15 сентября. По окончании работ ожидается улучшение качества подачи тепла и горячего водоснабжения для 40 000 жителей округа.