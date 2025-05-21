Капитальный ремонт Ложковской школы под Солнечногорском завершат к сентябрю

Капитальный ремонт Ложковской школы продолжается в поселке Майдарово под Солнечногорском. Реконструкцию здания планируют выполнить к сентябрю 2025 года.

Специалисты уже завершили фасадные работы, включая утепление и монтаж панелей. Внутри здания выполнили штукатурные работы, а также стяжку полов и укладку кабельных трасс. Кроме того, установили инженерные системы, такие как отопление и канализация. Следующим этапом станет шпаклевка стен и установка окончательных приборов для всех инженерных систем. На прилегающей территории вывезут мусор после кровельных работ и приступят к благоустройству, включая озеленение.

«Ремонт идет по графику, мы контролируем каждый этап. Обновленное здание позволит значительно улучшить условия для детей, обучающихся здесь, и создать комфортную среду для их развития», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

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