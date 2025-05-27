Капитальный ремонт крыш завершат в Мытищах до конца лета

Краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в Мытищах. Выполнить все работы планируется до конца августа.

Сотрудники администрации совместно с активными жителями, представителями Фонда капитального ремонта Московской области, управляющей компанией и депутатами проверили ход работ во втором корпусе дома № 2 на улице Шараповской, а также в доме № 22б на улице Силикатной.

Подрядчик по первому адресу уже начал замену кровли. Сейчас выполняются работы по устройству первого слоя и армированию. Установка новой водосточной системы и перильных ограждений предусмотрена в рамках капитального ремонта. Завершение работ запланировано на конец июля.

Замена кровли уже началась в доме № 22 на улице Силикатной. Здесь планируется обновление стропильной системы, утепление чердака и замена водосточной системы. Сейчас уже завершается укладка пароизоляции. Все работы планируют завершить до конца августа.